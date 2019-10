Kulttuuri

Sofi Oksasen Baby Jane on nyt myös ooppera, jonka elokuvamainen ääniraita on tehty kokonaan tietokoneella

Sofi Oksasen https://www.hs.fi/haku/?query=sofi+oksasen Baby Jane on jo ilmestynyt kirjana ja elokuvana – ja nyt se tulee oopperana. Suhdesotkuun ajautuvien, mielenterveysongelmista kärsivien naisten tarina nähdään Aleksanterin teatterin lavalla tunnin mittaisena musiikkidraamana.”Tämä on kolmiodraamojen verkosto”, toteaa sopraano Tuuli Lindeberg https://www.hs.fi/haku/?query=tuuli+lindeberg , joka laulaa oopperassa Pikin roolin. Piki ja teoksen nimettömäksi jäävä kertojaminä (mezzosopraano Essi Luttinen https://www.hs.fi/haku/?query=essi+luttinen ) aloittavat suhteen, mutta Pikin entinen kumppani Bossa (sopraano Laura Heinonen https://www.hs.fi/haku/?query=laura+heinonen ) on yllättäen hänkin edelleen osa Pikin elämää. Tästä suivaantuneena kertojaminä puolestaan aloittaa sivusuhteen Joonatan-nimisen miehen kanssa.Lavalla nähdään kolme naista, kun taas Joonatanin ääni kuullaan oopperan ääniraidalla oopperan säveltäjän Markus Kärjen https://www.hs.fi/haku/?query=markus+karjen tulkintana.kiinnitti teoksen säveltäjäksi Essi Luttinen, teoksen esittävän Ooppera Skaala -ryhmän taiteellinen johtaja, joka halusi teokseen elokuvamusiikillista sävelmaisemaa ja suuren orkesterin sointia. Viime vuosina Ooppera Skaalan tuotannoissa on kuultu esimerkiksi Bollywood-oopperaa sekä oopperamusiikin ja elektronisen tanssimusiikin sekoituksia.Mutta nyt Luttinen halusi elokuvamaista musiikkia.”Soitin Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian osastolle ja kysyin suosituksia”, Luttinen kertoo. Hän kuunteli hänelle ehdotettujen säveltäjien työnäytteitä ja valitsi Markus Kärjen, joka on työskennellyt aiemmin elokuva- ja pelimusiikkiprojekteissa.”Tein ensin yhden kappaleen, joka asettaa teoksen kokonaistunnelman. Siitä tulikin lopulta oopperan alkusoitto”, Markus Kärki kertoo.Oopperassa kuullaan suuren orkesterin sointimaailmaa, mutta eläviä soittajia ei mukana ole. Kärki on valmistanut ääniraidan studiossa tietokoneella, orkesteriäänikirjastoja käyttäen. Sen mukana laulaa lavalla kolme laulusolistia.sanottu, Baby Janen tarina on tuttu jo aiemmistakin versioista. Oopperaa varten Essi Luttinen ja ohjaaja Janne Lehmusvuo https://www.hs.fi/haku/?query=janne+lehmusvuo kirjoittivat Oksasen romaanin pohjalta libreton, pelkäämättä että esimerkiksi keväällä ilmestynyt Baby Jane -elokuva vaikuttaisi lopputulokseen liikaa.”En antanut sen vaikuttaa, ja joka tapauksessa ooppera on niin erilainen taidemuoto kuin elokuva”, sanoo Essi Luttinen.

Baby Jane -oopperan ensi-ilta on Aleksanterin teatterissa keskiviikkona 23. lokakuuta kello 19. Yhteensä neljä esitystä, viimeinen lauantaina 26. lokakuuta.