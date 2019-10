Vinyylilevyjen myynti ohittaa cd-levyjen myynnin vuoden loppuun mennessä Yhdysvalloissa, Suomessa on sama suunta

Kulttuuri

Vinyylilevyjen myynti ohittaa cd-levyjen myynnin vuoden loppuun mennessä Yhdysvalloissa, Suomessa on sama suun

Vinyylilevyjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vinyylilevyt

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy