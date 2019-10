Renée Zellweger palasi vuosien hiljaisuudesta huippurooliin – Näyttelijä kertoi HS:lle, millaista oli uppoutua lapsitähti Judy Garlandin traagiseen tarinaan

Kulttuuri

Renée Zellweger palasi vuosien hiljaisuudesta huippurooliin – Näyttelijä kertoi HS:lle, millaista oli uppoutua

Lontoo

Suitsutusta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useampi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiljaisina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Zellweger

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Garland

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rooliin

Zellwegerin

Oman

Zellweger

Gooldille