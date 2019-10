Kulttuuri

★★★ Judy Garland https://www.hs.fi/haku/?query=judy+garland samanlainen traaginen 1900-luvun viihdemaailman tähti kuin vaikkapa Billie Holiday https://www.hs.fi/haku/?query=billie+holiday Marilyn Monroe https://www.hs.fi/haku/?query=marilyn+monroe tai Edith Piaf https://www.hs.fi/haku/?query=edith+piaf ? Tyttärensä Lorna Luftin https://www.hs.fi/haku/?query=lorna+luftin mukaan Garland ei itse pitänyt elämäänsä traagisena, vaikka muilla sellainen mielikuva olisi ollutkin. Tosin hän saattoi tarvitessaan hyödyntää tätä mielikuvaa.Monet Judy Garlandin tunteneet tai hänen kanssaan työskennelleet pitivät tähteä arvaamattomana, vaikeana ja epäluotettavana. Sellaisen kuvan hänestä antaa myös Rupert Gooldin https://www.hs.fi/haku/?query=rupert+gooldin elokuva Judy, joka keskittyy Judy Garlandin elämän viimeisiin aikoihin 1960-luvun lopulla. Elokuvan pohjana on Peter Quilterin https://www.hs.fi/haku/?query=peter+quilterin näytelmä End of the Rainbow.Tietty näytelmällisyys on säilynyt elokuvassa, vaikka siinä onkin kaksi aikatasoa. Yhdistelemällä niitä Goold ja käsikirjoittaja Tom Edge https://www.hs.fi/haku/?query=tom+edge yrittävät ymmärtää miksi 15-vuotiaasta lapsitähdestä tuli alle viisikymppisenä loppuun palanut diiva.Judy Garlandin vuonna 1968, jolloin huijaavat managerit ja heidän aikaansaamansa verovelka ovat tehneet Garlandista lähes rahattoman ja asunnottoman. Hän kiertää Yhdysvalloissa pikkuteattereita seuranaan lapsensa Lorna ja Joey https://www.hs.fi/haku/?query=joey kunnes saa tarjouksen esiintymisistä Lontoossa.Lapset on jätettävä isänsä Sidney Luftin https://www.hs.fi/haku/?query=sidney+luftin Rufus Sewell https://www.hs.fi/haku/?query=rufus+sewell ) hoiviin, jotta Judy voisi työskennellä ja saada itselleen ja lapsilleen katon päänsä päälle. Mutta lontoolaisen Talk of the Town -yökerhon esiintymisistä tulee epävakaalle Garlandille jälleen esterata: jotkut showt menevät mainiosti, lopuista tulee alkoholin ja pillereiden vuoksi katastrofeja.Toisella aikatasolla eletään 1930-luvun loppua, jolloin Ihmemaa Oz -elokuva sinkautti teini-ikäisen Frances Gummin https://www.hs.fi/haku/?query=frances+gummin eli Judyn (herkkäkasvoinen Darcie Shaw https://www.hs.fi/haku/?query=darcie+shaw ) kertaheitolla tähtiin. Mutta ärhäkkä äiti ja studiopomo Louis B. Mayer https://www.hs.fi/haku/?query=louis+b.+mayer sanelivat kupletin tahdit: mitään normaalin teinitytön elämään kuuluvaa ei saanut tehdä, jottei studion huolella luoma imago olisi vahingoittunut. Kilot pidettiin kurissa amfetamiinilla, unesta huolehtivat barbituraatit. ”Poikaystävät” olivat studion valitsemia toisia sopimustähtiä, joiden imagoa näin buustattiin.Tuloksena oli se haavoitettu, tunne-elämältään ailahteleva, pillereistä ja viinasta riippuvainen keski-ikäinen tähti, jonka Renée Zellweger https://www.hs.fi/haku/?query=renee+zellweger roolityössään eteemme tuo.Rupert Goold tekee tässä vasta toista elokuvateattereihin tähdättyä elokuvaansa, ja hän pitää kosketuksensa vakaana ja tyylin turvallisena. Yllätyksetön ylöspano tekee sen, että suurin osa työstä jää Zellwegerin harteille.

Zellweger on ­2000-luvun ­ensimmäisen ­vuosi­kymmenen ­suuri tähti, ­joka koki ­burn outin 2009 ja piti kuuden vuoden tauon. Sen jälkeen hän on näytellyt muutamassa pienemmässä elokuvassa ja yhdessä tv-sarjassa. Judy on Zellwegerin todellinen paluuelokuva.Dramaattisissa rooleissa hän on aina ollut epätasainen. Judynkin pääosasuoritus tuntuu toisinaan keikkuvan ylinäyttelemisen rajalla, mutta siitä on vaikea vetää sen kummempaa johtopäätöstä, koska esitettävä tosielämän hahmo oli oikeastikin teatraalinen draamakuningatar.Miellyttävintä Gooldin elokuvassa ja Zellewegerin roolityössä on se, että Judy Garlandia ei tosiaankaan nähdä myyttisenä ja traagisena uhrina. Hän on vain nainen, jolle elämän pelikortit jaettiin jo nuorena toisten toimesta ja täysin pieleen.