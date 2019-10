Kulttuuri

Jazz-funkin legenda Roy Ayers oli sivullinen omassa konsertissaan

Tavastia-klubi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karsitun

Konsertin persoonallisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy