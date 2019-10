Kulttuuri

Pikkutarkasti maalaava Joel Slotte löytää uuden ajan joutilaita boheemeja ja henkisyyden etsijöitä

Joel Slotte

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkkaat

Joutilaat

(s. 1987) kiinnitti huomiota viime talvena galleria Huudossa pienimuotoisella maalausnäyttelyllään, Folklorea tunkiolta. Tuolloin esillä oli populaarikulttuuria, valokuvausta ja apaattista ekokriitiikkiä tulkitsevia muotokuvamaalauksia.Taidemaalariliiton galleriassa esillä oleva Slotten yksityisnäyttely Lumpunkerääjä laajentaa viime talvena nähtyä. Esillä on Huudosta tutuksi tullutta estetiikkaa: lähes fotorealistisen yksityiskohtaista ja pikkutarkkaa maalausta yhdistettynä arkisiin aiheisiin, populaarikulttuuriin ja pidäteltyyn affektiin. Samalla teokset tekevät viittauksia taidehistorian työläiskuvauksiin ja esoteerisiin aiheisiin.maalaukset muistuttavat valokuvauksen estetiikasta viimeistelemättömällä sommitelmallisuudella ja muotokuvamaisella poseerauksella. Kymppikuvamaiset aiheet kuvaavat vakavahenkistä nuorten aikuisten maailmaa, jossa populaarikulttuuri kohtaa vieraannuttavan nykyhetken.Slotte on kutsunut teoksiaan levottomaksi fantasiaksi itsensä vaihtoehtoisista versioista. Teokset näyttävätkin monessa suhteessa spekulatiivisen historiatietoiselta sukupolvikokemuksen kuvaukselta. Niissä voi nähdä pysähtyneisyyttä kulttuurissa, joka kuvataan usein apokalyptisella affektilla. Merenpinta nousee, mutta Slotten hahmot esiintyvät pidättäytyneinä ja jatkavat muokatussa ympäristössä laahustamista.Näyttelyn nimi on löyhä viittaus 1800-luvulla määriteltyihin ryysyläisiin, johon kuuluivat muun muassa irtolaiset, boheemit, posetiivarit, lumpunkerääjät ja katusoittajat. Toiset ajattelijat näkivät ryysyläiset taantumuksellisena, toisille he näyttäytyivät vallankumouksellisena voimana.ovat odottavassa tilassa, passiivisina ja ilmeettöminä. Hahmojen sisällä liikehtii kuitenkin jokin. Kuusi silmää (2019) ja Uusi laulu (2019) viittaavat uushenkisyyteen samalla, kun Idyllin mahdollisuus (2019) on talousmetsään sijoittuva tulkinta paluusta luontoon.