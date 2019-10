Kulttuuri

Kuka saa Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon? Tässä ovat kymmenen ehdokasta

Vuoden parhaalle

Kolme kysymystä esikoiskirjailijoille:

Arsi Alenius: Villa Alpha, romaani, Kosmos

Ote arviosta

Katriina Huttunen: Surun istukka, romaani, S&S

Ote arviosta

Sinikka Huusko: Suolaruusu, runokokoelma, Kulttuurivihkot

Ote arviosta

Riikka Kaihovaara: Villi ihminen ja muita luontokappaleita, esseitä, Atena

Ote arviosta

Maija Kauhanen: Eliitti, romaani, Otava

Ote arviosta

Laura Laakso: Mrs Milkyway, romaani, Aviador

Ote arviosta

J.P. Laitinen: Lume, romaani, Teos

Ote arviosta

Jouni Teittinen: Sydäntasku, runokokoelma, Poesia

Ote arviosta

Leo Torvalds: Olin tosiaan onnellinen, romaani, Teos

Ote arviosta

Aino Vähäpesola: Onnenkissa, romaani, Kosmos

Ote arviosta

