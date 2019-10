Kulttuuri

Taavi Soininvaara ankkuroi romaaninsa juonikuviot taitavasti ajankohtaisiin maailmanpoliittisiin tilanteisiin

Romaani Taavi Soininvaara: Tuhon messias. Tammi. 398 s.

Jordaniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juonikuviot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkomaalaiset