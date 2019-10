Märta Tikkasen suorapuheisissa kirjeissä ruoditaan niin lasten ongelmat kuin epämieluisat kriitikot, mutta rakkaussuhteista hän ei nyt kirjoita

Kulttuuri

Märta Tikkasen suorapuheisissa kirjeissä ruoditaan niin lasten ongelmat kuin epämieluisat kriitikot, mutta rak

Tasan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutaman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onneksi

Koska

Lokakuisena

Nyt on

Idea kirjaan

Kirjeenvaihdossa

Arjen,

Yhtenä

Märta Tikkanen: Pakko yrittää kir-. Elämä kirjeissä (Måste försöka skri-. En brevbiografi). Suom. Outi Menna. S&S. 448 s.

Märta Tikkanen Helsingin kirjamessujen Fiskehamnen-lavalla sunnuntaina 27.10. klo 14.30.