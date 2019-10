Kulttuuri

Kokemukset nuoriso­psykiatriasta ja Malin sotilas­vallan­kaappauksesta kuuluvat kansan­musiikki­duon lauluissa

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Zäpämmät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Musiikillisesti

Pauliina Kauppila

Smolanderkin

Molemmat

Zäpämmien levynjulkaisukonsertti Etnosoi-festivaalilla Mascot Barissa to 31.10. Konsertin jälkeen Maailman musiikin keskuksen 40-vuotisjamit. Yksi konsertin vieraista on tuareg-kitaristi Ahmed Ag Kaedy, joka pitää oman soolokonsertin ti 29.10. Tampereen Telakalla.