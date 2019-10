Kulttuuri

Tosi-tv-sarja Muuttopäiväkirjojen pariskuntien elämäntavat kauhistuttavat – Onko sarja sosiaalipornoa?

Asuvatko

Oli

Tällaiset

ihmiset oikeasti noin röttelöissä taloissa? Siis ampuvatko jotkut vanhoja eläimiä? Saavat rikostuomioita ja jättävät laskunsa maksamatta? Kuinka jotkut antavat lastensa piirrellä seiniin? Ja kaivavat nenäänsä!Mitäpä tuohon sanoisi. Ihmiset todella asuvat joskus vanhoissa ja röttelöissä taloissa. Aika monikin, jopa Suomessa. Eläimiä ammutaan edelleen, nähdäkseni ainakin maaseudulla. Jotkut saavat tuomioita, laskumuistutuksia, ja tosiaan, kaivelevat jopa nenäänsä.Ja sitten tällaista näytetään meidän televisioissamme. Ajatella.selvää, että kun Yleisradio alkoi näyttää Muuttopäiväkirjat-sarjaa, siitä nousee äläkkä. Edellä kuvattuja epäkohtia on jo nosteltu esiin netin keskustelupalstoilla, ja toki keskustelunaiheita janoavat iltapäivälehdetkin ovat aiheeseen tarttuneet. Varsinkin perhekunta Ummeljoelta ja heidän tapansa elää on kauhistuttanut.Sarja kuvaa pariskuntia, jotka muuttavat yhteen ja asettuvat aloilleen. Parit ovat itse kuvanneet elämäänsä sellaisena kuin se on, kaikessa kauneudessaan tai karuudessaan. He tekevät virheitä, mutta mikä olennaista, ottavat niistä myös opikseen.Sarjan takana on sama Filmaattiset-tuotantoyhtiö, jonka käsialaa on tavisten häävalmisteluja käsittelevä Unelmahäät. Siinäkin ihmiset ovat arvoineen ja tapoineen kameroiden edessä poikkeuksellisen ”paljaina”.sarjat herättävät joissakin ihmisissä aina saman reaktion: Kyse on sosiaalipornosta, he julistavat.Olen miettinyt asiaa paljon. Miksi minä rakastan katsoa näitä sarjoja, ehkä enemmän kuin mitään muuta televisiossa? Hingunko todella sosiaalipornoa arkeeni? Katsonko sarjoja siksi, että voin sitten omassa erinomaisuudessani haukkua televisiossa esiintyviä taviksia, ”vihakatsoa”?En. Houkutus arvosteluun on toki aina läsnä, mutta se ei ole syy katsoa. Katson, sillä haluan nähdä ihmisiä arkisine suruineen ja iloineen, ja varsinkin sellaisia, joihin en tässä surkean pienessä kuplassani muuten juuri törmää. Hingun nähdä, mitä he ajattelevat, millaisia valintoja he tekevät. Jos sitä haluaa kutsua tirkistelyksi, ostan termin mielihyvin.Pornoa se ei ole. Tässä ei käytetä ketään hyväksi. Ihmiset ovat lähteneet mukaan omasta halustaan. Ohjelman tekijät ovat pitäneet tarkasti huolen siitä, keitä he ohjelmaan ottavat ja valistaneet, mitä näille saattaa sarjasta seurata.Olen vakaasti sitä mieltä, että tällaisia sarjoja pitää olla ja niitä pitää katsoa. Jos se on viimeinen keino, jolla tässä eriytyneessä yhteiskunnassa pysymme selvillä toistemme tavoista ja ajatuksista, käytän sen oljenkorren hyväkseni.