121 vuotta sitten ilmestyi kirja, joka mullisti tieteisfiktion – uusi tv-sarja voi olla ensimmäinen aidosti onnistunut filmatisointi Maailmojen sodasta

Kulttuuri

121 vuotta sitten ilmestyi kirja, joka mullisti tieteisfiktion – uusi tv-sarja voi olla ensimmäinen aidosti on

Vuonna 1898 marsilaiset hyökkäsivät maapallolle, eikä maailmassa mikään ollut enää entisensä. Hyökkäys oli tietenkin fiktiota. Tuolloin julkaistiin brittikirjailija H.G. Wellsin teos The War of the Worlds eli Maailmojen sota.