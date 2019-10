Kulttuuri

Julkisen sanan neuvosto antoi ohjeistuksen muun muassa uutisrobottien käytöstä

sanan neuvosto (JSN) on hyväksynyt tänään historiansa ensimmäisen algoritmien journalistista käyttöä käsittelevän lausuman.Journalismissa algoritmeja käytetään muun muassa vaalikoneissa, lukijalle kohdennetuissa juttusuosituksissa ja niin sanotuissa uutisroboteissa. Helsingin Sanomat julkaisee esimerkiksi uutisrobotin tuottamia pörssi- ja sääuutisia. HS:n sovelluksessa näkyvä Sinulle-osio taas on kokonaan personoitua sisältöä.JSN totesi lausumassaan, että algoritmisia apuvälineitä käytettäessä journalistista päätösvaltaa ei saa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille. Tiedotusvälineillä tulee olla riittävä ymmärrys siitä, miten niiden käyttämät algoritmiset työkalut vaikuttavat sisältöön.JSN korosti myös sitä, että tiedotusvälineen tulee kertoa yleisölleen, jos sen julkaisema journalistinen sisältö on olennaiselta osin tuotettu ja julkaistu automaattisesti.