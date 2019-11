Kulttuuri

Palkittu tanssiteos on häkellyttävä täydellisyyden dystopia, jonka keskussymboli on Ikean koottava hylly

Liikkeellä marraskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvataiteilija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämänvuotisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikaisu 3.11. klo 13.28: Tanssiteoksen nimi on Affordable Solution for Better Living, ei Affordable Solutions for Better Living, kuten jutussa aiemmin luki.