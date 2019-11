Kulttuuri

Miiko Toiviaisen monologi tarjoaa transihmisyydestä uuden näkökulman, johon liittyy traagisen ja synkän kohtal

Tiedätte

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuten

Kepeä elämäni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kepeä elämäni esitykset jatkuvat Teatteri Takomossa 6.11. asti, esitys vierailee myös Q-teatterissa 28.11., 29.11. ja 4.12.