Kulttuuri

Voimakkaan kristillisen herätyksen kokenut Kanye West teki hengellisen räppilevyn, jossa on muutama täysosuma

Kanye Westin Kanye Westin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Albumin

Kriitikon valinnoissa Beck iskee kipinää ja PK Keränen avaa solouransa kuulaalla poplaululla

Kun

Paluun Paluun

Ensin

Vuosi­tuhannen Vuosi­tuhannen