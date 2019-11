Kulttuuri

Aikakauslehtiä kustantava Fokus Media vaihtaa toimitusjohtajaa

Aikakauslehtiä

Yli 50-vuotiaille

Fokus Media

Oikaisu 5.11.2019 kello 16:45: Fokus Media tiedotti Cosmopolitanin ja Ellen lakkauttamisesta lokakuun lopussa. Näin ollen lehdet eivät ole enää lakkauttamisuhan alla. Oma Aika -lehti puolestaan siirtyy Lehtimogulien omistukseen ja yhtiö jatkaa lehden kustantamista ensi vuoden alusta alkaen. Lehden työntekijät siirtyvät Lehtimogulin palvelukseen. Uutisessa kerrottiin aiemmin, että yt-neuvottelujen seurauksena lehden kustantaminen lakkaisi ensi vuoden helmikuussa ja kolmen henkilön työsuhde päättyisi.