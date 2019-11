Kulttuuri

Rickie Lee Jonesista tuli Tavastialla mieleen Patti Smith, mutta punkin tilalla oli folkia ja jazzia

Alku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varsinkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kappaleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy