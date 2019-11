Aino Malmberg hurmaantui terrorismin hehkusta: 1900-luvun alussa opettaja ja kirjailija avasi kotinsa Venäjän radikaalien salaiseksi tukikohdaksi

Kulttuuri

Aino Malmberg hurmaantui terrorismin hehkusta: 1900-luvun alussa opettaja ja kirjailija avasi kotinsa Venäjän

Routavuosien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Konspiratiivisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malmberg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Vettenniemen kirjan sekä Aleksi Mainion oman teoksen Terroristien pesä – Suomi ja taistelu Venäjästä 1918–1939 (2015) lisäksi kirjoitus perustuu kansanedustaja Erkki Tuomiojan kanssa käytyyn keskusteluun. Tuomioja ja dosentti Marjo-Riitta Antikainen valmistelevat Malmbergista elämäkertaa.