Kulttuuri

Etnosoi-festivaalin pääesiintyjä opetti, että hyvällä musiikilla saa puolelleen paljon tehokkaammin kuin öykkä

Alivaltiosihteeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gabachon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soitinvalikoima

teki aikoinaan piloillaan biisin Te olette huono yleisö. Gabacho Maroc -yhtyeen rumpali sen sijaan oli tosissaan, kun keskeytti konsertin puolivälissä kappaleen, koska oli tyytymätön yleisöön. Hän vaati kaikkia tanssimaan.Tuloksena saatiin lähinnä vaivaantunutta seisoskelua ja pientä hytkymistä. Ud-luutun soittaja seurasi mallia ja keskeytti uudestaan saman biisin, jotta pääsi opettamaan yhteislaulua. Sääli, sillä mainio biisi kärsi keskeytyksistä.Myöhemmin tunnelma kyllä koheni ilman komentelua, kun musiikki kulki. Toisella tunnilla Gabacho viihdytti mainiosti.Hyvällä musiikilla saa yleisön puolelleen paljon tehokkaammin kuin öykkäröinnillä.muusikot tulevat Marokosta, Ranskasta ja Algeriasta. Sen musiikin etnopuoli on lähinnä gnawaa, joka lienee Marokon tunnetuinta musiikkia maailmalla. Gabacho aloitti esittämällä sitä yhden kappaleen perinteisesti.Enimmäkseen aika pelkistetty gnawa on jäänyt perinne-etnoksi eikä ole saanut kovin laajaa suosiota maailmanmusiikin pop-piireissä.Gabacho on alkanut muuttaa gnawan tilannetta. Se uudistaa perinnettä rohkeasti ja onnistuu siinä parhaimmillaan mainiosti. Se yhdistää gnawaa ennen kaikkea jazziin.oli mielenkiintoinen. Arabialaisesta udista ja länsiafrikkalaisesta ngonista käytettiin sähköisiä versioita, marokkolainen guembri oli perinteinen.Lyömäsoittimia oli laaja arsenaali tavallisesta rumpusetistä tamaan ja muihin afrikkalaisiin rumpuihin. Gnawalle tyypilliset metalliset krakeb-kastanjetit leimasivat tietysti sointia usein.Länsimaista jazzia tuli keitokseen rumpujen lisäksi koskettimista, saksofonista ja sähköbassosta.Ensimmäisen tunnin aikana kuultiin välillä liki puhdasta jazzia, ja välillä tyyli luisui epämääräiseen etnopoppiin. Mutta toisella tunnilla gnawa ja jazz sulautuivat yhteen hienosti ja musiikki imaisi mukaansa. Gabacho lunasti Etnosoi-festivaalin yhden pääesiintyjän paikan lopulta kevyesti.