Elämme maailmassa, jossa kaikki on miesten määrittelemää, koomikko Hannah Gadsby julisti Kulttuuritalossa, ja yleisö taputti seisaaltaan

Kulttuuri

Elämme maailmassa, jossa kaikki on miesten määrittelemää, koomikko Hannah Gadsby julisti Kulttuuritalossa, ja

Kuka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gadsbyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Douglasissa

Nanette

Yleisö

Viimeistään

Esityksen

Douglas