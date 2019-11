Kulttuuri

Veteraaninäyttelijä Sheila Hancock, 86, loistaa Skotlannin Ylämailla unelmaansa jahtaavana vanhana rouvana

Brittinäyttelijä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Skottiohjaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hancock