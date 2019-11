Nyt voit kokeilla, millaista on maata hauta-arkussa: Tänään käynnistyvä Ars Moriendi -festivaali haluaa osoittaa, että kuolema kuuluu kaikille

Kulttuuri

Nyt voit kokeilla, millaista on maata hauta-arkussa: Tänään käynnistyvä Ars Moriendi -festivaali haluaa osoitt

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taidesisältöjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Festivaalin

Jäntti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ars Moriandi -festivaali Helsingissä 11.-19. marraskuuta. Päätapahtumat perjantaista lauantaihin 15.-16. marraskuuta Tuomiokirkon Kryptassa, oheistapahtumat eri puolella kaupunkia. Koko ohjelma: arsmoriendi.fi