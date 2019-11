Nyt voit kokeilla, millaista on maata hauta-arkussa: Tänään käynnistyvä Ars Moriendi -festivaali haluaa osoittaa, että kuolema kuuluu kaikille

Kulttuuri

Nyt voit kokeilla, millaista on maata hauta-arkussa: Tänään käynnistyvä Ars Moriendi -festivaali haluaa osoitt

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taidesisältöjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Festivaalin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jäntti

Ars Moriandi -festivaali Helsingissä 11.-19. marraskuuta. Päätapahtumat perjantaista lauantaihin 15.-16. marraskuuta Tuomiokirkon Kryptassa, oheistapahtumat eri puolella kaupunkia. Koko ohjelma: arsmoriendi.fi