Ismo Alangon Metallica-yhteydet jatkuivat: tarjous metallijättiläisen lämmittelystä kypsytti idean Hassisen koneen paluusta

Kulttuuri

Ismo Alangon Metallica-yhteydet jatkuivat: tarjous metallijättiläisen lämmittelystä kypsytti idean Hassisen ko

Hassisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alanko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metallican

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy