Kulttuuri

Tamperelaisten hapuilevassa Kalle Päätalo -oopperassa laulajista ei saa aina selvää, Juice Leskisen unohduksii

Taiteenlajina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Libreton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansanooppera

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oopperan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy