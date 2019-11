Kirjailija Behrouz Boochani pääsi pois Papua-Uudessa-Guineassa sijaitsevasta pakolaiskeskuksesta kuuden vuoden odotuksen jälkeen

Kulttuuri

Kirjailija Behrouz Boochani pääsi pois Papua-Uudessa-Guineassa sijaitsevasta pakolaiskeskuksesta kuuden vuoden

Toimittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005984385.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt