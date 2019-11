Jan Erola, 50, on televisiosta tuttu kravattimies ja idealinko, joka potee jatkuvaa uteliaisuutta ympäröivää maailmaa kohtaan

Kulttuuri

Jan Erola, 50, on televisiosta tuttu kravattimies ja idealinko, joka potee jatkuvaa uteliaisuutta ympäröivää m

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tätä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joustavuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyistä