”Taideterroristiksi” itseään kutsuva mies varasti Banksyn teoksen, sitten joku kävi vohkimassa sen takaisin – nyt samaa teosta kaupataan miljoonahintaan Sothebyllä

Kulttuuri

”Taideterroristiksi” itseään kutsuva mies varasti Banksyn teoksen, sitten joku kävi vohkimassa sen takaisin –

Taiteilijan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Banksyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Linkille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Banksyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sothebyn

Tavallaan

Vielä