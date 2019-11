Leif Salmén on kuollut – Kollegat muistelevat: ”Television vaalitenttien vetäjänä yksi parhaimmista ja tiukimmista, kenties ikinä”

Kulttuuri

Leif Salmén on kuollut – Kollegat muistelevat: ”Television vaalitenttien vetäjänä yksi parhaimmista ja tiukimm

Toimittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salmén

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleisradion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leif Salménin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salmén

”Viimeksi tapasin