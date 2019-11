Tv-sarja Vikingsin musiikin tekijä haluaa ottaa pohjoisen perinteen takaisin ääriryhmiltä – ”Ajatus, että minun kulttuurini olisi parempi kuin sinun, on täysin epäodinistinen”

Kulttuuri

Tv-sarja Vikingsin musiikin tekijä haluaa ottaa pohjoisen perinteen takaisin ääriryhmiltä – ”Ajatus, että minu

”Me emme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä Selvik

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvik

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäistä,

Wardrunassa

Wardruna

Viikinkien

Sarjan