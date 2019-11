Entä jos natsit olisivat voittaneet toisen maailmansodan? Juuri päättynyt Amazonin tieteissarja kertoo kiehtovaa vaihtoehtohistoriaa Philip K. Dickin kirjaan perustuvan The Man in the High Castlen neljäs ja viimeinen kausi ilmestyi perjantaina. Sarja onnistui tekemään loppuun asti kunniaa yhdelle scifin merkkiteoksista.