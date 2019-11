Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna: liekehtivä maailma, sota-ajan Helsinkiä, universaalia

Maailma liekeissä

Joonas Kodan

Anomalies 15.12. saakka Zetterberg Galleryssa (Ludviginkatu 3–5). Ke–pe 12–18, la–su 12–16.

Sota-ajan tunnelmia

Monialainen

Mieliala – Helsinki 1939–1945 1.3. saakka Helsingin taidemuseossa (Et. Rautatiekatu 8, ti-su 11–19) ja Hakasalmen huvilassa 30.8. saakka (Mannerheimintie 13, ti 11–19, ke–su 11–17).

Grafiikka uhmaa aikaa

Juhana Blomstedtin

Grafiikkaa kuudelta vuosikymmeneltä 1.12. saakka Galleria Brondassa (Annankatu 16). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Eläviä maalauksia

Teemu Mäenpään

Tilanne oli päällä! 8.12. saakka tm-galleriassa (Erottajankatu 9). Ti, to, pe 11–17, ke 11–18, la 11–16, su 12–16.

Puupiirroksen pehmeys

Iina Heiskasen

Somewhere in the Meaning of Nowhere 1.12. saakka Galleria Katariinassa (Kalevankatu 16). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

pyöreät maalaukset näyttävät ensi silmäyksellä luksusesineiltä tai Afrikan tähti -pelin laatoilta. Tarkempi katse paljastaa syvempiä merkityksiä, jotka ovat polttavan ajankohtaisia.suurnäyttely johdattaa sodanaikaisen Helsingin tunnelmiin. Taidetta, valokuvia, elokuvia ja esineitä, uutta tai vain harvoin nähtyä materiaalia, tuttuja ja tuntemattomia tekijöitä.grafiikka uhmaa aikaa ja muistuttaa abstraktin taiteen universaalisuudesta. Usein pienikokoisten teosten selkeys, tarkkuus ja värien rikkaus vievät ajatukset kamarimusiikkiin.teokset todistavat maalauksen elinvoimasta. Hän kerrostaa kuvia, tekotapoja ja materiaaleja niin runsaasti, ettei katsoja ihan heti huomaa, miten hyvin kaikki lopulta toimii.aineettomuutta tavoittelevissa abstraktioissa yhdistyvät puupiirroksen orgaanisuus ja pellavakankaan pehmeys, geometristen rakenteiden ankaruus ja värien eteerisyys.