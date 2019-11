Ringa Manner meni opiskelemaan lukion jälkeen vaatetusalaa – nyt hän on koko 2010-luvun kehutuimpia muusikoita Suomessa

Kulttuuri

Ringa Manner meni opiskelemaan lukion jälkeen vaatetusalaa – nyt hän on koko 2010-luvun kehutuimpia muusikoita

Manner

Suomi on!Innostuneen mieshenkilön äänekäs huudahdus kajahtaa kovaa Sanomatalon aulassa perjantai-iltana puoli seitsemän aikaan. Suomen ja Liechtensteinin välinen jalkapallo-ottelu on alkamassa, ja ihmismassat valuvat Kansalaistorille katsomaan ottelua jättimäiseltä näytöltä.Tätä juttua lukiessa tiedämme, että myöhemmin samaiset ihmismassat rynnivät Kauppatorille juhlimaan sitä, että Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pääsi ensimmäisen kerran jalkapallon arvokisoihin.palataan perjantaiseen alkuiltaan 15. marraskuuta. Peli on vasta alkamassa, ja huutelu Sanomatalossa kovenee.Laulaja Ringa Manneria https://www.hs.fi/haku/?query=ringa+manneria naurattaa.Jalkapallofanin huudahdus on katkaissut hänen ajatuksensa. Hän oli puhumassa siitä, ovatko suomalaiset kehittyneet populaarimusiikin kuuntelijoina ja faneina.Sanomatalon kalsea kahvila ei ole erityisen tunnelmallinen haastattelupaikka, mutta siellä nyt olemme käytännön syistä. Manner on juuri palannut Ruotsista, jossa hän oli keikalla Tukholmassa ja Göteborgissa. Sanomatalolle oli helppo tulla perjantai-iltana. Haastattelua sopiessa emme vain ottaneet huomioon sitä, että juuri tällä kertaa rakennuksen aula on huomattavasti suositumpi kuin yleensä.Manner saa ajatuksensa kasaan ja alkaa taas puhua siitä, kuinka Suomessa on jo pitkään arvostettu vaikeaksi leimattua musiikkia. Esimerkiksi hän nostaa 2000-luvun alussa perustetun indierockia soittaneen Rubik-yhtyeen.Hän näkee myös muutosta.”Kaupalliset ja taiteelliset tavoitteet eivät nykyisin sulje toisiaan pois. Taiteellisempaakin musiikkia voi tehdä valtavirrassa. Esimerkiksi Chisun https://www.hs.fi/haku/?query=chisun Momentum 123 on upea levy ja esityskokonaisuus.”Manner on kiinnostavimpia, lahjakkaimpia ja kehutuimpia muusikoita 2010-luvun suomalaisessa pop-musiikissa.Suuri yleisö tuntee hänet parhaiten Alpo Nummelinin https://www.hs.fi/haku/?query=alpo+nummelinin Samuli Kukkolan https://www.hs.fi/haku/?query=samuli+kukkolan ja kirjailija Lauri Levolan https://www.hs.fi/haku/?query=lauri+levolan kanssa perustetusta Ruusut-yhtyeestä. Se nousi vuonna 2018 muutamassa kuukaudessa koko maan hehkutetuimmaksi bändiksi.Ruusut ei ole ainut asia, joka on pitänyt Mannerin kiireisenä. Hänellä on ollut vuodesta 2012 lähtien sooloprojekti The Hearing, jolta ilmestyi juuri uusi levy Demian. Muusikon uransa Manner aloitti Vaskivuoren lukiossa perustetussa Pintandwefall-punkyhtyeessä. Näiden lisäksi hän on esiintynyt muun muassa Stratovarius-basistin Lauri Porran https://www.hs.fi/haku/?query=lauri+porran säveltämässä Aineen ja ajan messu -konsertissa ja laulanut Paperi T:n https://www.hs.fi/haku/?query=paperi+t:n kehutulla Yli-kappaleella.siis ihme, että Mannerista on kirjoitettu. Ja mikä oleellisinta: lähes yksinomaan myönteisesti. Erityisiä kehuja on kerännyt hänen poikkeuksellinen lauluäänensä. Välillä tuntuu, että musiikkialaa seuraavien ihmisten mielestä Manner ei tee mitään väärin.”Yleensä pop on koukussa menneisyyteensä, mutta kappaleet kuten Jello ja Love=Prison kaahaavat vasemmalta ohi ja ehdottavat, mitä kaikkea muutakin pop voi tänä päivänä olla”, Arttu Seppänen https://www.hs.fi/haku/?query=arttu+seppanen kirjoitti https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006284857.html neljän tähden arviossaan The Hearingin uusimmasta levystä.”Hänen persoonallinen äänensä taipui vaivatta myös Porran polveileviin melodioihin, välillä lähes kuiskaten, välillä orkesterin pauhun läpi kovaa leikaten”, Ilkka Mattila https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+mattila kehui Mannerin laulua https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005905524.html Aineen ja ajan messussa.”Ruusujen loppukesästä julkaistava levy tulee Sideways-keikan perusteella olemaan vuosikymmenen keskeisimpiä ja omaperäisimpiä teoksia kotimaisessa popmusiikissa”, Arttu Seppänen ennakoi https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005714767.html Ruusujen ensimmäisen livekeikan jälkeen kesäkuussa 2018.Samaa suitsutusta on ollut tarjolla muissakin suomalaisjulkaisuissa musiikkimedioista https://www.soundi.fi/levyarviot/levyarvio-kohuttu-ruusut-yhtye-lunastaa-lupaukset-debyyttialbumi-on-nalkainen-monitasoinen-taidonnayte/ maakuntalehtiin https://www.ksml.fi/kulttuuri/Levyarvio-Ruusut-Hehkutuksen-arvoinen/1248643 . Silloinkin kun arviot eivät ole olleet varauksettoman ylistäviä, on niissä annettu tunnustusta esimerkiksi Pintandwefall-yhtyeen energisyydelle, Ruusujen pyrkimykselle uudistaa pop-musiikkia – ja ylipäänsä Mannerin huimalle lahjakkuudelle.Varsinkin Ruusujen keräämä loputon hehkutus aiheutti tosin myös vastareaktiota ihmisissä.Mannerille luettelee tätä kaikkea kahvilan pöydässä, hän ei näytä hätkähtävän, ehkä enintään hieman kiusaantuvan.”Kyllä ne reaktiot tuntuvat todella hyvältä. Olen suomalaisena muusikkona todella kiitollisessa asemassa, kun olen saanut niin paljon hyvää palautetta. Olen monesti häkeltynyt siitä, voiko tämäkin keikka-arvostelu tai levyarvio tai satunnainen Facebook-postaus olla niin kehuva.”Mitään selitystä hänellä ei jatkuvalle suosiolleen silti ole.”Se tuntuu tuurilta. Samalla ajattelen, että ei se voi olla vain tuuria, koska olen tehnyt niin paljon töitä. Olen tehnyt jotain oikein, mutta onneksi minun itse ei tarvitsekaan pystyä sanomaan, mitä.”Kehuja oleellisempaa Mannerille on silti se, että 13 vuotta sitten alkaneesta musiikin tekemisestä on tullut hänen täysipäiväinen työnsä. Siihen hän on suuren osan aikuisiästään keskittynytkin. Lukion jälkeen Manner on opiskellut vaatetusalan perustutkinnon ja jättänyt kulttuurituottajan ammattikorkeakouluopinnot kesken.”Tajusin jossain vaiheessa, että ’Ahaa, olen sellaisessa tilanteessa, jossa olen aina halunnut mutta en ole uskaltanut edes haaveilla’. Teen niitä asioita, mistä tykkään, ja voin elättää sillä itseni. Se tuntuu absurdilta.”Haaveiden toteutuminen näkyy Mannerissa myös konkreettisesti. Bassoradion haastattelussa http://www.basso.fi/muusikko-ringa-manner-tatuoi-jokaisen-ulkomaankeikkansa-vartaloonsa/ hän on kertonut ottavansa tatuoinnin jokaisen ulkomaankeikkansa yhteydessä.sanoo, että häntä on auttanut paljon se, että hän on kokenut tekevänsä ”marginaalimusiikkia”.Varsinkin ennen tietyissä musiikkipiireissä on vallinnut ajatus siitä, että hyvä laulaja tai yhtye on menettänyt hohtonsa, kun ”liian moni” on alkanut pitää siitä. Mannerilla ei ole tätä huolta. Pintandwefall tai varsinkaan The Hearing ei ole puhutellut suuria yleisöjä.Manner sanoo, ettei ole koskaan ollut kiinnostunut musiikkia tehdessään kaupallisesta suosiosta. Hän ei ole ikinä seurannut kappaleidensa kuuntelumääriä tai edes ajatellut radiosoittoa.

