Etelä-Korea on täynnä salattuja kameroita, jotka lähettävät kuvia vessoista, motelleista, kodeista ja kouluista: Maata riivaavan seksivideo-epidemian viimeisin uhri on poptähti Tuhannet naiset joutuvat vuosittain salakuvauksen uhriksi Etelä-Koreassa. Äärimmäisissä tapauksissa ilmiö on johtanut itsemurhiin.