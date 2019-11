Kulttuuri

Ennen Chris Martinin kyvyt tuntuivat riittävän vain siihen, että hän näkee kaikkialla itsensä – mutta nyt Cold

90-luvun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja itse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Everyday Life

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Albumi

Ja se

Tämä

Kriitikon valinnat: Stereo loi brändin ennen yhtäkään biisiä, Arthur Russellin arkistoista löytyy taas kulttikamaa

Stereo tekee tasalaatuista edm-pötköä

Tehdään

Arthur Russell oli edellä aikaansa

Yhdys­valta­lainen

Uusi lauluntekijä esittäytyy

Billie Eilishin

Beck yhdessä Pharrellin kanssa 15 vuotta myöhässä

Beckillä