Osa yleisöstä itki, kun sairaudesta, koulukiusaamisesta ja oman vanhemman alkoholismista kärsineet jakoivat kokemuksiaan uudenlaisessa tanssiteoksessa

Kulttuuri

Osa yleisöstä itki, kun sairaudesta, koulukiusaamisesta ja oman vanhemman alkoholismista kärsineet jakoivat ko

Kaikki lähtee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tellervo Kalleinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalleinen halusi

Esitykseen

Tässä tanssissa minä vien -esitys Mad House Helsingin tiloissa Teurastamolla 28. ja 30 marraskuuta. Sisäänpääsy on ilmainen mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.