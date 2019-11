Karismaattiset johtajat voivat kerätä seuraajia minkälaisessa yhteiskunnassa tahansa, osoittaa Finlandian voittanut nuortenromaani

Kulttuuri

Karismaattiset johtajat voivat kerätä seuraajia minkälaisessa yhteiskunnassa tahansa, osoittaa Finlandian voit

Entä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajatusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rasi-Koskinen

Psykologin