Kulttuuri

Jorma Pulkkisen juontama suora Ruutuysi-visa sai 80-luvulla innostumaan katsojat ja humoristit

Tiesittekö,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reissussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isäänsä

Tuntuu,

Suosio

Televisioon