Kulttuuri

Kitarasankari sai aivan uudet aseet: Katso videolta, kun Petri Kumela soittaa erikoisvalmisteista kitaraansa m

Kitaristi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kumela

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konsertin

Erilaisia