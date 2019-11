Kulttuuri

Nuoriso ei tiedä, mitä tarkoittaa keppana, eiväthän he toisaalta käytä käteistäkään

Sen piti

Ostotapahtuman

Kun

tapahtua. Olin tyylikkäässä suoma­laisessa ranta­ravintolassa viettä­mässä ilta­päivää. Tiskillä tein tilausta, kun eteen tuli tilanne.Tarjoilija ei ymmärtänyt mitä sanon. Olin tilannut keppanaa.”Keppanaa?” erinomaisesti suomea puhunut tarjoilija hämmästeli naama palvelualttiudesta aurinkoisena. Vierestä kollegansa kiirehti auttamaan: kertomaan, mitä keppana on. Naks, sanoi hana.En heti ymmärtänyt, että tarjoilija oli sukupolvea, joka ei ole kuullutkaan kolmannen veroluokan oluesta.Alkoholiverotus muuttui vuonna 1993 eivätkä sen jälkeen syntyneet välttämättä tiedä, että vahvempi olut oli neljännen veroluokan olutta eli nelosolutta ja että miedompi kolmannen veroluokan olut on kulkenut yli puolivuosisataa nimellä keskiolut eli keskiketterä eli gepardi eli keskari eli kepu eli välikalja eli mellakka eli keppana.Kuinka monta hellyttelynimeä yhdelle pienelle ohrakeitolle voi olla?töksähdys oli tietenkin omaa syytäni, omaa rahvaanomaisuuttani. Tiskillä pitää ny­kyään tilata itsevarmasti ja verkkaisesti ipaa, alkoholitonta pilssiä tai belgialaista trappistia.Keppana, so last season. Sanat katoavat kuten kaikki muukin.keppana oli mukissa, tarjoilija siirtyi hämmästelemään maksu­tapaani. ”Vanhan liiton valuuttaa”, hän naureskeli, kun ojensin käteensä käteistä. Olin norsu pilsnerikaupassa. Tilasin ufoa, maksoin ufoilla.Setelien ja kolikoiden käytön ennustetaan loppuvan jo lähivuosina. Siinä on etunsakin: harmaa talous ja rahanpesu voivat vähentyä, ryöstötkin. Raha liikkuu aiempaa nopeammin viuh-vauh. Samalla raha jää digilukkojen taakse: jos netti ei toimi, ei ole välttämättä massiakaan.Kun riihikuiva katoaa, katoaa myös tarve käteiskassoille ja säästöporsaille. Mihin lapset sitten säästävät ja miten he oppivat rahan päälle? Osataanko taloudesta pitää lukua, kun raha on numeroita näytöllä eikä jotain konkreettista ja käsinkosketeltavaa, metallia kukkarossa.Varmaa on, että kun käteinen katoaa, kalja ei tule katoamaan. Kutsutaan sitä sitten keppanaksi tai ei.