Kulttuuri

BBC:n uusi Maailmojen sota -sarja on pätevä ja harvinaisen uskollinen versio scifiklassikosta

H.G. Wellsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksiosainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehkä

Eivät

Maailmojen sota, TV2 klo 21.30 ja Areena. (K12)