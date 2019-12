Kulttuuri

Anna Puun Hartwall-keikka oli runsaudessaan sekava, ja se kertoo jotain yleisempääkin areenakeikkojen ongelmis

Pop.

On

Mutta.

Anna Puu

Erityisen

Monien

Intergalaktinen

Helsingin Sanomat ja konsertin järjestänyt Nelonen Media kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.