Kulttuuri

Keikkansa viime viikolla perunut Volbeat tulee Suomeen ensi kesänä

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2001

viikolla keikkansa Suomessa perunut tanskalainen rockyhtye Volbeat on saanut järjestettyä uuden keikkapäivän.Yhtye konsertoi Suomessa ensi kesänä 2. kesäkuuta. Keikka on osa bändin kesäkiertuetta, jonka se aloittaa toukokuussa Yhdysvalloista.Keikkapaikkana on Helsingin Suvilahti.Konsertin liput tulevat myyntiin keskiviikkona 11. joulukuuta.perustettu Volbeat yhdistelee klassista rock’n’rollia, heavy metallia ja rockabillyä. Bändin tuorein studioalbumi Rewind, Replay, Rebound julkaistiin tämän vuoden elokuussa.Suomessa Volbeat on nähty useasti, viimeksi Provinssissa vuonna 2018 ja sitä ennen loppuunmyydyllä Hartwall-areenalla vuonna 2016.