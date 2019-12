Kulttuuri

Finnkino sai apulaistietosuoja­valtuutetulta huomautuksen henkilötietojen käsittelystä

Apulaistieto­suojavaltuutettu

tiedottaa määränneensä elokuvateatteriyhtiö Finnkinoa muuttamaan tietosuojakäytäntöjään.Tietosuojavaltuutetun toimistossa on ollut käsiteltävänä yhteensä 40 Finnkinoa koskevaa asiaa. Nyt päätetyistä asioista 34 koski pakotettua suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin ja kuusi rekisteröidyn tunnistamiseen liittyviä käytäntöjä.Tietosuojavaltuutetun toimisto valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja ihmisten tietosuojaoikeuksien toteutumista Suomessa.verkkokauppapäällikkö Anna Nurmivaara kertoo, että tietosuojavaltuutetun toimistosta oltiin heihin yhteydessä viime viikolla. Yhtiö on jo muuttanut joitakin apulaistietosuojavaltuutetun ongelmallisiksi näkemiä käytäntöjä.”Ollaan tulkittu tietosuoja-asetusta näin, mutta toki kun valtuutettu on ottanut kantaa ja täsmentänyt tulkintaa, otamme sen vakavasti”, sanoo Nurmivaara.Tiedotteessa apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus antaa joitakin esimerkkejä Finnkinon tietosuojan kannalta ongelmallisista toimintatavoista.Jos elokuvateatterin asiakas on halunnut ostaa Finnkinon sarjalippuja ja varata lippuja netissä, hänen on pitänyt liittyä Finnkino Lab -asiakasohjelmaan. Asiakasohjelmaan liittyessä on ollut pakko rastittaa ruutu, jossa suoramarkkinointiin suostuu.Finnkino sai asiasta huomautuksen, koska toimintatapa ei täytä yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia vapaaehtoisesta suostumuksesta henkilötietojen käsittelyn perusteena.ei ole tietosuojavaltuutetun mukaan myöskään toteuttanut rekisteröidyn oikeutta vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä jo niiden keräämisvaiheessa, eikä se riitä, että asiakas voi myöhemmin pyytää yritystä lopettamaan suoramarkkinoinnin.Tietosuojavaltuutetun mukaan asiakkaille on myös aiheutunut kohtuutonta vaivaa tunnistautumisesta. Finnkino on vaatinut asiakkaitaan lähettämään kuvan passistaan tai henkilökorttinsa molemmista puolista, mikäli tämä on halunnut saada itseään koskevat yhtiön säilyttämät tiedot.Finnkinon Nurmivaaran mukaan tunnistautumistapaa on jo muutettu ennen yhteydenottoa tietosuojavaltuutetun toimistolta.Lisäksi yhdessä asiassa oli kanneltu siitä, ettei Finnkino ollut kertonut asiakkaalle puheluiden tallentamisesta. Finnkino on kuitenkin muuttanut toimintatapaansa asiassa jo ennen apulaistietosuojavaltuutetun huomautusta.saa apulaistietosuojavaltuutetulta huomautuksen.”Koska oikeustila on ollut yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen alettua epäselvä, apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, ettei Finnkinon moitittava toiminta edellytä huomautusta raskaampaa seuraamusta. Päätökseen vaikuttaa myös se, että Finnkino on saamansa palautteen perusteella oma-aloitteisesti ryhtynyt toimenpiteisiin yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi”, tiedotteessa todetaan.EU:n yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa viime vuoden keväänä.Päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, joten ne eivät ole vielä lainvoimaisia.