Suomen Kulttuurirahasto järjestää kurssin kriitikoille

Suomen Kulttuurirahasto

SKR:n kurssi sisältää

järjestää kirjoittajakoulun kriitikoille syksyllä 2020.Kurssi keskittyy taiteesta kirjoittamiseen. Sen tavoitteena on kehittää kriitikoiden ja taiteesta ammatikseen kirjoittavien omaa osaamista, tarjota vertaistukea ja päivittää ajatuksia kritiikistä.Kurssi on tarkoitettu kokeneille, uransa keskivaiheilla oleville kriitikoille.Kurssille valitaan enintään 15 osallistujaa. Valitut saavat 2 500 euron työskentelyapurahan sekä enintään 2 000 euroa opintomatkan toteuttamiseen.kahdeksan lähiopetuspäivää, ulkomaanmatkan ja kirjoitustehtäviä.Kurssin lopputyönä jokainen osallistuja tekee pitkän taide-esseen jostakin kirjoittajaa kiinnostavasta aiheesta. Siihen liittyy myös kurssin aikana tehtävä opintomatka ulkomaille.Kurssin sisällön on suunnitellut Long Play -julkaisu, ja kurssin vastuuopettajana toimii toimittaja, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja Anu Silfverberg.Hänen lisäkseen kurssilla opettavat muun muassa ruotsalainen kirjallisuuskriitikko ja kääntäjä Rebecka Kärde, Harri Kalha, Kalle Kinnunen, Mervi Kantokorpi, Suna Vuori, Sonja Saarikoski, Tommi Melender, Riikka Pelo, Minna Lindgren sekä Todellisuuden tutkimuskeskus.Suomen Kulttuurirahasto on aiemmin järjestänyt kaksi kulttuurijournalismin mestarikurssia.Kurssin ohjelma julkaistaan tammikuussa, ja kurssille haetaan Long Playn kautta 20.1.–17.2. Valinnoista ilmoitetaan 31. maaliskuuta 2020 mennessä.