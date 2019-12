Kulttuuri

vuoden 1995 Jumanjille tuntui huonolta idealta. Robin Williamsin fantasiaseikkailu kuului ysärillä varttuneiden elokuvakasvatukseen, mutta aikansa loisteliaimpia koko perheen elokuvia se ei ollut.Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) tuotti kuitenkin miltei miljardi dollaria. Siksi valkokankaille ilmestyy nyt jatko-osa Jumanji: The Next Level.Alkuperäisessä Jumanjissa lautapeli heräsi henkiin ja toi viidakon otukset oikeaan elämään. Jatko-osassa lautapeli korvattiin videopelillä. Nörtti Spencer (Alex Wolff), bimbo Bethany (Madison Iseman), sporttinen Fridge (Ser’Darius Blain) ja älykäs Martha (Morgan Turner) imeytyivät pelin maailmaan ja saivat tehtävän.Juju oli se, etteivät pelihahmot vastanneet päähenkilöiden olemuksia. Kaunokais-Bethanysta tuli tukeva kartturi Shelly (Jack Black), kömpelöstä Spenceristä lihaskimppu Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) ja niin edelleen.Opetus: voimme olla muutakin kuin muiden meihin lätkäisemä likiarvo.: The Next Levelissä peli prakaa ja avatarit menevät sekaisin. Tästä seuraa muun muassa se, ettei Jack Black olekaan teinityttö vaan afroamerikkalainen poika. Mikä voisi mennä vikaan?Seikkailuun päätyy mukaan myös kaksi känisevää senioria, Spencerin vaari Eddie (Danny DeVito) ja tämän ystävä Milo (Danny Glover). Uusina pelihahmoina nähdään varas Ming (Awkwafina) ja... hevonen.Näin rinnan kuvataan ihmiselämän ensimmäistä ja viimeistä näytöstä. Spencer pakenee murrosiän epävarmuuksia peliin, jossa hän saa olla suvereeni sankari. Eddie ja Milo taas voivat virtuaalimaailmassa väistää vanhuuden vaivat.Puolivälissä on vuoden 2017 elokuvasta tuttu Alex (Colin Hanks), joka on viettänyt pelissä 20 vuotta. Hän ei montaa repliikkiä saa.Jumanji loihti valkokankaalle asioita, jotka olivat tähän asti olleet mahdottomia. Jättihämähäkkejä! Sarvikuonoja! Autoa ajavia apinoita!Nyt skaala on satakertainen, ihmeen tuntu poissa. The Next Levelissä liikutaan Mad Max -henkisestä aavikkorallista viidakon siimekseen ja lumivuorille, mutta paikat eivät tunnu todellisilta. Kun kaikki on mahdollista, mikään ei tunnu miltään.Vaiva koskee laajemmin moderneja toimintaseikkailuja, mutta niistä parhaat (Mad Max: Fury Road, Avengers: Endgame) selättävät haasteen ja puhaltavat tapahtumiinsa sydäntä, painokkuutta.Ohjaaja Jake Kasdan ei tässä onnistu. Toimintakohtauksissa vaijerit voi melkein nähdä, ja kerronta laahaa. Välillä pysähdytään pitkiin sketsikohtauksiin, joiden vitsit ovat lapsellisia. Sitten Danny DeVito murahtaa, kuinka vanheneminen on hanurista.Jumanji: The Next Game kuvastaa 2010-luvun lopun Hollywoodia, joka tuottaa vähemmän elokuvia laajemmalle yleisölle. Se on typerä elokuva, jossa ei ole mitään, mitä ei kuka tahansa voisi tajuta. Nuortenelokuva, joka aliarvioi katsojiaan joka käänteessä, koska se on varmin tapa tehdä rahaa.Katso, jos haluat kyynistyä.