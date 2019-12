Kun Reetta Pekkanen alkoi kirjoittaa, hän oppi, että liiasta itsenäisyydestä seuraa yksinäisyyttä – Palkittu runokokoelma sai alkunsa Lapin-vaelluksella

Kulttuuri

ja puoli vuotta sitten juhannuksena runoilija Reetta Pekkanen vaelsi yksin Utsjoella. Päivittäiset kävelymatkat eivät olleet kilometreissä pitkiä, mutta sitäkin merkittävämpiä, sillä Lapin erämaassa Pekkanen koki vahvasti olevansa osa luontoa.”Viihdyn eläinten ja kasvien ja puiden parissa. Koen, että se kaikki olen minä. Se yhteys ylittää kielen ja tuntuu siksi vapauttavalta”, Pekkanen kertoo.”Metsässä en koskaan ole yksinäinen, vaan koen suurta rauhaa”, hän jatkaa.Hienointa pohjoisessa oli se, että pääsi kännykän kentän ulottumattomiin.”Kukaan ei tiennyt, missä tarkalleen olin. Se oli aika kirkas kokemus.”reissulla Pekkanen kirjoitti ensimmäiset aihiot runoista, jotka tämän vuoden alussa julkaistiin kokoelmassa Kärhi (Poesia).Pekkasen toinen kokoelma on saanut kiittäviä arvioita, ja tänään keskiviikkona Pekkanen palkittiin Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnolla.Palkinnon saivat myös Juhani Karila ja Pontus Purokuru. Kukin palkinto oli suuruudeltaan 18 000 euroa.Karilan romaania Pienen hauen pyydystys (Siltala) palkintoraati kuvailee ”suurenmoiseksi romaaniksi, joka on reaalifantasiaa lappilaisella twistillä.” Raadin mukaan romaanin yksityiskohtien kerrontaa on suomalaista proosaa kauneimmillaan.Pontus Purokurun Römaanin (Kosmos) voima on lautakunnan mukaan sen dokumentoivassa intohimossa, joka kertoo vaikuttavasti millenniaalin ahdistuksesta ajassa ja maailmassa, jonka internet on mykistävän täydellisesti vallannut.mukaan Pekkasen kokoelmaa voi lukea menetyksen kirjoituksena, ihmissuhteen tai elonkirjon katoamisen kuvauksena. Se kiittelee teosta painavaksi ja viisaaksi kokoelmaksi ja nostaa sen teemoista esiin luonnon, ilmastonmuutoksen ja menetyksen surun.Pekkanen on saamastaan tunnustuksesta hämmentynyt ja onnellinen. Palkintojenjakoa edeltävänä päivänä hän kuuntelee perusteluita kiinnostuneena ja allekirjoittaa kaiken.asiassa hänen viikon Lapin-vaelluksensa oli jonkinlainen käännekohta henkilökohtaisessa elämässä. Erakkovaiheen huipentuma, kuten hän kuvailee.Vähän aiemmin hän oli joutunut luopumaan läheisestä ihmissuhteesta, tehnyt surutyötä ja päättänyt pärjätä yksin. Sitten hän tajusi, ettei enää voisi kääntyä enempää itseensä päin. Oivallus syntyi runojen kirjoittamisen kautta.”Minulla oli tarve olla tosi itsenäinen, mutta sen seurauksena olinkin perin pohjin yksinäinen. Oli iso juttu myöntää, että tarvitseekin muita”, hän kertoo.”Kiintymisessähän on tietyt riskit: ennemmin tai myöhemmin menettää ihmisiä ja joutuu kokemaan surua.”nimenä toimiva kärhi-sana kuvaa jotain samankaltaista. Kärhi on kasvin kiipeämis- ja tarttumiselin – sana kuvaa juuri sitä, mitä kirjassa yrittää tapahtua.”Kasvua, joka tapahtuu itsestä ulospäin ja muihin päin. Sitä, että uskaltaa tarttua muihin ja pääsee eroon itseriittoisuudesta”, hän kuvailee.runoja on usein luettu kommenttina ilmastokriisiin. Itse hän on kuitenkin vasta jälkeenpäin tajunnut, miten ilmeinen viitekehys se niissä on. 34-vuotias runoilija kuuluu sukupolveen, jolle ilmastoahdistus on tuttua, jonkinlainen ”vahva pohjavirta” tietoisuudessa.Hän kuitenkin yrittää muistuttaa itseään siitä, että moni tunne saa olla samaan aikaan totta.”Olen ahdistunut ja surullinen, mutta myös tosi onnellinen. Olisi tärkeä myöntää, että ne kaikki ristiriitaiset tunteet ovat olemassa samaan aikaan. On keinotekoista ajatella, että tuntisimme vain yhtä tunnetta ja että kaikesta muodostuisi yksi, koherentti tarina.”Hän kertoo aiemmin vaatineensa itseltään tiukkoja ympäristötekoja.”En esimerkiksi voinut ajaa autolla kauppaan ja kantelin päiväkaupalla kartonkiroskaa laukussani, jos lähellä ei ollut kierrätyspistettä niille.”runoilija on yrittänyt hieman hellittää. Hänen mukaansa yksilön on vaikea tehdä valintoja, koska samalla pitäisi myös nauttia olemassaolosta ja elämästä. Senpä takia muutoksia pitäisi saada aikaan rakenteiden tasolla.”Ei ole mikään ratkaisu, että ihminen uhraa itsensä ja ajattelee, että minulla ei ole oikeutta iloita mistään, koska ihmiskunta tuhoutuu”, Pekkanen sanoo.”Jos käyttää energiansa itsensä sättimiseen, väsyy ja lamaantuu.”