Kulttuuri

Dokumentissa muusikko PJ Harvey etsii maailmalta inspiraatiota levylleen mutta prosessi näyttää hyväosaisen tu

Mitä

Dokumentissa

Elokuvan

Harveyn

A Dog Called Money, C More. (K7)

yhteistä on Valkoisella talolla, vuohipaimenella ja eurooppalaisella rajalla jonottavilla pakolaisilla? Tätä kysymystä tulee miettineeksi A Dog Called Money -dokumentin äärellä.Vastaus liittyy brittiartisti PJ Harveyn vuonna 2016 ilmestyneeseen levyyn The Hope Six Demolition Project. Lauluntekijä kiersi kuvajournalisti Seamus Murphyn kanssa Kosovossa, Afganistanissa ja Washington D.C.:ssä ja keräsi innoitusta levylleen, sen sanoituksiin, instrumentaatioon ja soundeihin.on otteita reissuilta sekä levyn nauhoituksista. Jälkimmäiset toteutettiin lontoolaisen kulttuurikeskuksen Somerset Housen kellarissa. Sinne rakennettiin huone, jonka yksipuolisista ikkunoista yleisö saattoi seurata levyn syntymistä ikään kuin performanssina.A Dog Called Money -elokuvaa katsoessamme katsomme siis PJ Harveytä katsomassa afganistanilaisia, kosovolaisia ja yhdysvaltalaisia ihmisiä sekä yleisöä katsomassa PJ Harveytä.Luuppi on täydellinen vasta, kun katsoja kuuntelee The Hope Six Demolition Project -levyä samalla, kun katsoo sen valmistumista.on käsikirjoittanut ja ohjannut PJ Harveyn matkatoveri Seamus Murphy. Palkittu valokuvaaja tunnetaan muun muassa Afganistanin-kuvistaan, mutta A Dog Called Money on hänen ensimmäinen pitkä dokumenttinsa.Murphyn tausta näkyy dokumentaarisissa kuvissa, jotka ovat ajoittain kerrassaan kauniita. Ne kuitenkin niputtavat paikalliset ihmiset samaan näkymien kirjoon kuin hylätyt elokuvateatterit tai vuoristot.Tämä vaikutelma tulee ennen kaikkea Harveyn niukan kertojanäänen takia: Kabulin kaduilla hän kertoo yhtä lailla runollisesti Toyota Corollien suuresta määrästä kuin naisten vähäisestä määrästä. Köyhyydestä ja sodan seurauksistakin tulee vain osa inspiraatiota.Washingtonissa paikalliset pääsevät sentään ääneen muodostamaan omia kertomuk­siaan.kappaleiden pohjalla on usein blues, niin myös The Hope Six Demolition Project -levyllä. Laulu The Ministry of Social Affairs jopa alkaa vanhasta blueskipaleesta.Ehkä blues tarjoaa tulkintakehyksen myös matkoilta kuvatulle kotieläinten, tankkien, vuokratalojen ja kirkkojen kavalkadille. Musiikkilaji kun kertoo perinteisesti huolista mutta myös arjesta.Harvey on tehnyt bluesista yhden musiikillisen kotinsa. Kosovossa, Afganistanissa ja Washington D.C.:n vähävaraisilla alueilla hän tuntuu kuitenkin etuoikeutetulta turistilta keräämässä paikallista väriä lauluihinsa.Vuorovaikutus on minimissä, artistin kontrolli maksimissa.