★★★Teatteri Telakan ullakkonäyttämön uudessa läpisävelletyksi minimalistiseksi spektaakkeliksi nimetyssä musiikkinäytelmässä Jussi & Jussi vipelletään villisti ajan ja paikan rajoituksista vapaina.Tragikoomisen näytelmän lähes ainoa sitova asia on ihmisten ahdasmielisyys, joka on ilmentänyt itseään kautta aikain ja ihmisten seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä erityisesti 1600-luvulta alkaen.Katsojan ei silti tarvitse menettää toivoaan, sillä kaiken takaa huokuu maailmoja syleilevä rakkaus.Teatteri Telakan perustajajäsenen Tanjalotta Räikän ideoima indietuotanto käyttää säästelemättä teatterin perimmäisiä keinoja ja vie yleisönsä lukemattomiin erilaisiin rajatiloihin.Esityksen alkupuolisko on suoranainen runsaudensarvi, jonka kuohuntaa hallitsevat maaginen rituaali ja riehakas karnevaali.eräänlaisen lähtötason muodostaa kolmen kohtalottaren hallitsema kuolemanjälkeinen välitila.Paikka on päässyt pahasti ruuhkautumaan vuosisatojen varrella nurkkiin kasautuneista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajista.Kohtalottaret ovat neuvottomia sen suhteen, pitäisikö tämä sekalainen porukka lähettää taivaaseen vai helvettiin. Ihmisten kesken jaksetaan loputtomasti kiistellä asiasta ja jumalat eivät ilmeisesti edes arvota ihmisiä kyseisten kriteerien pohjalta.Näytelmän käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaava Tanjalotta Räikkä on selvästi perehtynyt uudempaan suomalaista väkivaltakulttuuria, rikoslainsäädäntöä ja sukupuolisuutta käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen.Näytelmän keskushenkilöinä seikkailevat kaksi pappilanrenkiä, jotka sodomiittisen synnin takia mestattiin Taivassalossa vuonna 1665, sekä miesten mestauksen suorittanut pyöveli, joka viisi vuotta myöhemmin koki saman kohtalon toisenlaisten syntien takia.Paikalla pyörii paljon muutakin historiallista porukkaa Rudolf Koivusta Eino Salmelaiseen ja Kuningatar Kristiinasta Marlene Dietrichiin, mutta vain nopeasti ohi vilahtavina viitteinä.Santeri Niskanen ja Arttu Soilumo esittävät renkipoikia hyvällä energialla ja valloittavalla fyysisyydellä. Pyöveliä näyttelevä Antti Mankonen hyödyntää työssään koomisia kykyjään.Perinnesoittimilla esitystä säestävät Pekko Käppi, Tommi Laine ja Nuutti Vapaavuori ovat samalla näytelmän kohtalottaria, joista jokaisella on menneisyytensä.Hyvistä lähtökohdistaan huolimatta esitys alkaa ennen väliaikaa muuttua opettavaiseksi ja toiminta näyttämöllä pelkistyy turhan usein pelkäksi tunnelmoinniksi. Jaani Leinosen toteuttamat videokoosteet eivät myöskään löytäneet paikkaansa kokonaisuudessa.Jussi & Jussi vaikutti tiistain esityksen perusteella kiireen takia keskeneräiseksi jääneeltä.Aiheen tärkeyden ja lähtökohtien terävyyden takia asia suorastaan harmittaa.Toivottavasti tilanne vielä elää ennen kevätkauden esityksiä ja spektaakkelista kehittyy taitavien tekijöidensä arvoinen painava ja pitelemätön puheenvuoro rakkauden ja vapauden puolesta.